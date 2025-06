Fine vita il governo prova a stringere | proposta di legge al Senato entro la prossima settimana ma Salvini già frena

Il dibattito sulla fine vita si infiamma: il governo lavora a una proposta di legge al Senato entro la prossima settimana, mentre Salvini frena, evocando cautela. Tra incontri e confronti, i leader di maggioranza cercano un equilibrio tra sensibilità etiche e riforme legislative. Una sfida complessa che potrebbe cambiare profondamente il panorama politico e sociale italiano, ma quale sarà il vero impatto di questa legge sulla società ?

Dicono di non aver parlato di terzo mandato, né di referendum, ma solo di fine vita. Presente il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, assieme alla premier Giorgia Meloni e gli altri leader di maggioranza, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. Il più convinto, a fine riunione è proprio il segretario di Forza Italia: «Una legge va fatta rispettando i dettami della Corte (che ha nuovamente richiamato il parlamento ad agire a fine maggio ndr) e ricordando bene che non esiste il suicidio assistito, noi siamo per cure palliative», dice: «La maggioranza è unita, il suicidio non è un diritto. 🔗 Leggi su Open.online