Fine vita Boccia Pd | destra vuole comitato etico nazionale irride Parlamento

Nel cuore del dibattito pubblico, la questione del fine vita si intreccia con tensioni politiche e interessi di potere. Il Comitato ristretto, nato per elaborare un testo sensibile, appare ormai paralizzato, mentre le forze di destra e di governo si scontrano su un tema che dovrebbe essere lasciato alla libertà individuale. La sfida tra etica e politica si fa sempre più acuta, rischiando di trasformare un diritto fondamentale in una battaglia di potere.

Roma, 10 giu. (askanews) – “Da mesi esiste il Comitato ristretto sul fine vita che promette la predisposizione di un testo sul fine vita. Questo Comitato si è riunito pochissime volte, rinviando di continuo ogni decisione, come denunciato più volte dal senatore Bazoli. Oggi scopriamo che sul fine vita, tema che dovrebbe essere lasciato alla libertà di coscienza dei parlamentari, vuole mettere le mani il governo: grazie ad un accordo di maggioranza arriverebbe in Senato un testo blindato che non sarà modificato. Siamo di fronte ad una scelta intollerabile, siamo di fronte all’irrisione del Parlamento, alla presa in giro dell’opposizione che da mesi chiede che il Parlamento legiferi, in una logica da Stato apostolico che promuove addirittura un Comitato etico nazionale promosso da Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it