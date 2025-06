Fine dell' incubo scala dell' obbrobrio nella Certosa di Padula | aperto il cantiere per la rimozione

Dopo anni di attese e polemiche, finalmente la fine dell'incubo: la celebre scala dell'obbrobrio, simbolo di controversie nella Certosa di Padula, è stata rimossa. I lavori sono iniziati ieri mattina, segnando un passo decisivo verso il restauro e la valorizzazione di questo patrimonio storico. La rimozione rappresenta una svolta importante per la tutela del monumento e per il futuro della sua fruizione. La storia della Certosa si apre a nuove opportunità di rinascita e rispetto.

