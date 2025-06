Filippo Graziani | Festeggio il compleanno di papà cantando le sue canzoni

Il 6 ottobre si avvicina e Filippo Graziani rende omaggio al papà Ivan, il grande innovatore del rock italiano, con il tour “OTTANTA. Buon Compleanno Ivan”. Con il suo stile autentico e la passione smodata, Filippo porta sul palco le canzoni che hanno segnato un’epoca, celebrando ottant’anni di musica e di vita. Un viaggio emozionante tra ricordi e nuove emozioni, che promette di stupire e coinvolgere ogni ascoltatore.

Il prossimo 6 ottobre, Ivan Graziani, cantautore che ha suggerito un nuovo approccio al rock italiano, avrebbe compiuto ottant’anni. A celebrarli, ma soprattutto a omaggiare le sue canzoni, ci sta pensando suo figlio Filippo, viso e look da rocker dall’accento romagnolo, accento che si arricchisce di tenerezza quando pronuncia la parola “papà”. Dopo il successo delle prime date, Flippo torna con il tour estivo “OTTANTA. Buon Compleanno Ivan”, girando tutta l’Italia, da Rimini a Salerno, da Venezia a Trani. Un viaggio musicale tra i successi più noti e quelli più intimi di Ivan Graziani, riarrangiati e rinnovati da Flippo, come a creare un ponte generazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Filippo Graziani: “Festeggio il compleanno di papà cantando le sue canzoni”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Filippo Graziani: Festeggio il compleanno di papà cantando le sue canzoni; ’Buon compleanno Ivan’:. Filippo Graziani in tour per il padre; Filippo Graziani nel nome del padre. “Un tour per celebrare gli ottant’anni di papà Ivan Graziani con le sue ….