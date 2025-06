Fight of Fighters | trionfo dell’Asd Red Dragon al galà di arti marziali

Un pomeriggio di adrenalina, passione e spettacolo ha animato il parco Madre Teresa di Calcutta a Villa Castelli, dove la prima edizione di "Fight of Fighters" ha celebrato il meglio delle arti marziali. Organizzato dal maestro Francesco D'Urso, l’evento ha visto il trionfo dell’ASD Red Dragon, che ha conquistato il palcoscenico sportivo con performance mozzafiato, dimostrando ancora una volta che il talento e la dedizione portano sempre al successo.

