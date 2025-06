Figari International Short Film Fest | ospiti internazionali e oltre 30 corti in programma

Dal 13 al 18 giugno, Golfo Aranci si trasformerà nella capitale del cinema breve con la quindicesima edizione del Figari International Short Film Fest. Oltre 30 cortometraggi internazionali, ospiti di fama e incontri coinvolgenti renderanno questa manifestazione imperdibile. Con proiezioni gratuite in location suggestive come Cala Moresca, l’evento promette di emozionare e ispirare appassionati e cineasti da tutto il mondo, celebrando l’arte del corto in un’atmosfera unica e coinvolgente.

