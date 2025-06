Fiamme nell' azienda di materiale plastico | danni ingenti nessun ferito

Un incendio improvviso ha devastato un'azienda di materiale plastico a Urbana, provocando ingenti danni ma senza feriti. La paura si è diffusa tra i lavoratori che, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorritori stanno ancora lavorando per domare le fiamme e valutare l’entità dei danni. Un episodio che sottolinea l’importanza della sicurezza sul lavoro e la prontezza delle forze dell’ordine. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Momenti di paura oggi 10 giugno poco dopo le 14 all'interno di un'azienda specializzata nella lavorazione di materiale plastico. Un incendio è infatti divampato in via Corsarelli nel comune di Urbana nella bassa Padovana. Dai primi riscontri raccolti dai vigili del fuoco giunti sul luogo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Fiamme nell'azienda di materiale plastico: danni ingenti, nessun ferito

