Fiamme alla Tarpac Il rogo è accidentale Danni per milioni

Un incendio devastante ha sconvolto la Tarpac Style di Coselli, causando danni per milioni e lasciando il capannone in cenere. Le cause sono ancora oggetto di indagine, mentre i carabinieri lavorano senza sosta per chiarire l’accaduto. La comunità si chiede quali siano le origini di questa tragedia e quali risposte arriveranno nelle prossime ore. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa drammatica vicenda.

Ancora in via di accertamento le cause che hanno dato origine al devastante rogo che nella notte fra sabato e domenica si è "mangiato" gli interni del capannone della Tarpac Style di Coselli. La struttura, fortemente danneggiata dalle fiamme, attualmente è stata posta sotto sequestro dell’autorità giudiziaria, per permettere le indagini del caso, sulle quali stanno indagando i carabinieri, primi ad essere intervenuti sul posto, inviando gli uomini della stazione di Pieve di Compito. Erano da poco passate le 3 di notte, quando i vigili del fuoco sono stati avvisati delle fiamme che ormai alte stavano divampando nell’azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiamme alla Tarpac. Il rogo è accidentale. Danni per milioni

In questa notizia si parla di: Fiamme Tarpac Rogo Accidentale

Fiamme alla Tarpac. Il rogo è accidentale. Danni per milioni; Capannori, fiamme distruggono ditta di mobili.

Fiamme alla Tarpac. Il rogo è accidentale. Danni per milioni - Ancora in via di accertamento le cause che hanno dato origine al devastante rogo che nella notte fra sabato e domenica si è "mangiato" gli interni del capannone della Tarpac Style di Coselli.

Fiamme in palazzo del Napoletano, accidentale l'origine del rogo - Sarebbero accidentali le cause all'origine dell'incendio divampato ieri sera in un appartamento di un edificio al parco Schiano di Portici (Napoli).

Rogo a Villa Granata. In fiamme il deposito: "Distrutti gli attrezzi per la manutenzione" - Da quanto si è potuto ricostruire, viene esluso il dolo, il rogo sarebbe dovuto a cause accidentali.