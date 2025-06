Festival Onde musicali sul Lago d’Iseo | il duo Laro-Petrollari a Sarnico

Il Festival Onde Musicali sul Lago d’Iseo torna a incantare gli amanti della musica con la sua ottava edizione, portando magia e ritmo tra le suggestive sponde del Sebino. Organizzato dall’Associazione Luigi Tadini di Lovere e Visit Lake Iseo, l’evento si conferma un appuntamento imperdibile dell’estate, con 42 spettacoli che animano venti località fino al 6 settembre. Tra i momenti più attesi, spiccano due eventi straordinari, tra cui il suggestivo duo Laro Petrollari a Sarnico, pronti a regalare emozioni uniche.

È giunta all’ottava edizione Onde musicali sul Lago d’Iseo, il festival organizzato dall’Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con Visit Lake Iseo, che dal 2017 anima nei mesi estivi le due sponde del Sebino e alcuni Comuni limitrofi. Fitto di appuntamenti, come sempre, il cartellone con 42 appuntamenti in programma fino al prossimo 6 settembre in una ventina di località. Due gli appuntamenti, entrambi imperdibili, in programma domenica 15 giugno: a Sarnico al sontuoso Palazzo La Rocchetta alle 18, sarà di scena il duo composto dalla violoncellista Dorina aro e dalla pianista Kristina Petrollari Laco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Festival Onde musicali sul Lago d’Iseo: il duo Laro-Petrollari a Sarnico

Classica e dintorni: la nuova edizione del festival “Onde musicali sul Lago d’Iseo” - Riapre l’ottava edizione di Onde Musicali sul Lago d’Iseo, il festival che unisce musica, arte e atmosfere suggestive sulle sponde del Sebino.

