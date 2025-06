Festival Internazionale Bande Musicali Valle d' Itria | comincia il conto alla rovescia

Il countdown è iniziato: il Festival Internazionale Bande Musicali Valle d'Itria sta per tornare a Cisternino, uno dei Borghi più belli d’Italia. Con atmosfere vibranti e melodie coinvolgenti, questo evento promette di unire culture e talenti da tutta Europa, trasformando le strade in un palcoscenico di musica e allegria. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile all’insegna dell’armonia e della tradizione bandistica. La musica sta per invadere il cuore del Salento!

CISTERNINO - Mancano poco meno di due mesi al ritorno del Festival Internazionale Bande Musicali "Valle d'Itria", ma tra le strade di Cisternino già si ode la grande musica bandistica europea. A luglio infatti ritorna, in uno dei primi Borghi più belli d'Italia, la 27esima edizione del festival. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Festival Internazionale Bande Musicali "Valle d'Itria": comincia il conto alla rovescia

In questa notizia si parla di: festival - internazionale - bande - musicali

Torna a Milano il Festival internazionale dell’Antimafia: tra gli ospiti Gratteri e Borsellino. Il programma completo - Torna a Milano il Festival Internazionale dell'Antimafia, un'importante manifestazione culturale che avrà luogo il 23 e 24 maggio all'Anteo Palazzo del Cinema.

CENTROABRUZZONEWS: FESTIVAL INTERNAZIONALE DI BANDE MUSICALI & MAJORE... https://centroabruzzonews.com/2025/06/festival-internazionale-di-bande.html?spref=tw… Partecipa alla discussione

CENTROABRUZZONEWS: IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI BANDE MUSICALI E MAJ... https://centroabruzzonews.com/2025/06/il-festival-internazionale-di-bande.html?spref=tw… Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Festival Internazionale Bande Musicali Valle d'Itria: comincia il conto alla rovescia; Gran finale Festival Internazionale Bande Musicali: Sfilata Lungomare Giulianova con Fanfara Bersaglieri “Dannunziana”; XXV Festival Bande musicali e delle Majorettes: il bilancio.

Cisternino, a luglio torna il 27° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” - Bande e Majorettes da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Italia a luglio trasformeranno ancora una volta la Torre Normanno-

A Cisternino torna il 27° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”: a luglio, musica, giovani e internazionalizzazione - Bande e Majorettes provenienti da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Italia animeranno le vie di Cisternino, trasformando la storica Torre Normanno-

XXV Festival Bande musicali e delle Majorettes: il bilancio - Si è conclusa ieri, domenica 8 giugno, la XXV Edizione del Festival Internazionale delle Bande Musicali.