Festival dopo l’anno zero Diecimila partecipanti E il copione può cambiare

Il festival ’Seminare idee’ ha conquistato il cuore della città e dei partecipanti, dimostrando che l’energia collettiva può trasformare il panorama culturale. Con oltre diecimila persone coinvolte, questa prima edizione ha aperto nuove prospettive di dialogo e innovazione. Le date per il 2026 sono già svelate, promettendo un ulteriore passo avanti nel coinvolgimento e nella crescita. Un evento che ha già scritto il suo futuro…

Applausi e ancora applausi. La prima edizione del festival 'Seminare idee' è stato un successo. Inequivocabile. Si parla di diecimila persone che nelle tre giornate hanno partecipato alle iniziative. Già presentate le date per l'edizione 2026 (dal 5 al 7 giugno). La città è uscita dal suo guscio e si è aperta al confronto su temi di stretta attualità, ha mostrato ai visitatori i suoi tesori nel centro storico; un investimento che germoglierà probabilmente. Ma non sono mancate le critiche, le sollecitazioni, i consigli. Con gradazioni diverse rispetto al "pensiero dominante" del successo e del tutto bello.

