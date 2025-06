Festival del Libro Mediterraneo | tre giorni di presentazioni mostre e musica ad Aspra

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra parole, note e paesaggi mozzafiato: il Festival del Libro Mediterraneo ad Aspra vi aspetta dal 20 al 22 giugno, un evento che celebra la cultura, la musica e l’ambiente in un’unica grande festa. Tre giorni di presentazioni, mostre e momenti di condivisione per riscoprire il nostro patrimonio mediterraneo. Non mancate all’appuntamento con la magia del sapere e dell’arte!

Sarà un weekend all'insegna della cultura, della musica e dell'ambiente, quello di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno ad Aspra dove si terrà il Festival del Libro Mediterraneo. Organizzato dalla Proloco Bagheria Genius Loci e dall'ideatore Gino Gagliano, con il patrocinato dal comune di.

