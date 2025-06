Festival dei record a Vimercate Un palco per cento compagnie

Il Festival dei Record a Vimercate segna un traguardo storico, con un palco per cento compagnie, quattro mila spettatori e tre giorni di pura magia. Un evento che ha trasformato la cittĂ in un palcoscenico a cielo aperto, portando arte e sogno tra le nuove generazioni. Le emozioni condivise e il successo oltre ogni previsione rendono questa edizione memorabile, dimostrando come il teatro possa unire e ispirare grandi e piccini.

Cento compagnie, 4mila spettatori: edizione dei record per Vimercate dei Ragazzi, il festival di teatro per le nuove generazioni. Tre giorni fra sogno e magia per la cittĂ , palco a cielo aperto che ha accolto artisti in arrivo da tutto il Paese, il sole e il pubblico hanno fatto il resto. "Il bilancio è oltre le nostre aspettative", dice Marta, Galli, direttrice artistica di ArteVox, una delle quattro realtĂ - ci sono anche delleAli Teatro, Campsirago Residenza e Teatro Invito - che mettono a punto la rassegna con il Comune. Tra le tante novitĂ , la scelta di allargare la kermesse alla frazione di Oreno, coinvolgendo gruppi culturali e sociali del borgo-gioiello, TeatrOreno, la Cooperativa Al Basel, il convento dei frati cappuccini, l'azienda agricola La Fortuna e il Parco di Villa Borromeo.

