Festival ' Bonsai' arriva la micro rassegna ' Ancora niente coma va la ricerca?'

Venerdì 13 alle 20, negli affascinanti spazi di Ferrara Off, torna il festival Bonsai con una micro rassegna dal titolo provocatorio "Ancora niente, coma va la ricerca?". Curata da Matteo Gatta ed Enrico Vita, questa serata promette un caleidoscopio di emozioni e riflessioni attraverso tre spettacoli che spaziano tra temi e stili diversi. Una notte da non perdere per chi desidera scoprire nuovi orizzonti artistici e stimolare la propria curiosità culturale.

Venerdì 13 alle 20, negli spazi di Ferrara Off, nuovo apuntamento del festival 'Bonsai' con una micro rassegna dal titolo provocatorio 'Ancora niente, coma va la ricerca?', a cura di Matteo Gatta ed Enrico Vita, che si compone di tre spettacoli di grande varietà tematica e stilistica.

