Festeggiamenti Santissima Trinità i divieti di circolazione dal 12 al 15 giugno

Se sei pronto a partecipare o semplicemente a goderti l’atmosfera di questa tradizionale festa, è fondamentale conoscere i divieti di circolazione e sosta imposti dal 12 al 15 giugno per la Santissima Trinità. Le restrizioni, che interessano il percorso della processione e le aree circostanti, garantiscono l’ordine e la sicurezza di tutti. Scopri nel dettaglio cosa sapere per vivere questa celebrazione senza inconvenienti.

Istituzione divieti di sosta e di circolazione per festeggiamenti Santissima Trinità dal 12 al 15 giugno, arriva l'ordinanza. Tutti i divieti previsti: • Divieto di circolazione lungo il percorso della processione della Comunità di Maniano (dalla Chiesa di Santa Maria fino al Santuario.

In questa notizia si parla di: Divieti Circolazione Festeggiamenti Santissima

Torna Bicincittà, scattano le modifiche alla circolazione e divieti: ecco le strade interessate - Torna Bicincittà a Reggio Calabria, e con essa scattano modifiche alla circolazione e divieti. In programma per domenica 18 maggio, la 37esima edizione dell’evento trasformerà le strade cittadine in un vibrante percorso condiviso su due ruote, promuovendo sport e partecipazione popolare.

