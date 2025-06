Feste delle Associazioni a Miane inaugurato il primo stralcio dei campetti sportivi

Domenica 8 giugno, Miane ha vissuto un momento indimenticabile di unione e gioia, con le associazioni locali che hanno inaugurato il primo stralcio dei nuovi campetti sportivi. Un giorno in cui il cuore della comunità si è infiammato di entusiasmo, solidarietà e divertimento, trasformando il centro cittadino in un vivace punto di incontro. Un'occasione per rafforzare i legami e celebrare insieme il vero spirito di Miane.

