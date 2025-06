Feste burattini zumba e ballo liscio | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Se sei alla ricerca di divertimento e cultura questa sera a Bergamo e provincia, le opzioni sono davvero tante! Dalle magiche rappresentazioni di burattini a Petosino alle danze sfrenate del ballo liscio nelle feste di Madone e Grassobbio, senza dimenticare incontri culturali come quello su Gian Lorenzo Bernini a Boltiere e sessioni di Zumba Fitness a Nembro. Ecco gli appuntamenti imperdibili per trascorrere una serata all’insegna di allegria e scoperta. La serata promette di essere indimenticabile!

Tante feste e sagre, i burattini a Petosino, il ballo alla festa dell’Oratorio di Madone e alla ComunitĂ in festa a Grassobbio, l’incontro a Boltiere su “Gian Lorenzo Bernini e il Barocco romano” a Boltiere, Zumba Fitness a Nembro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 10 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a domenica 14 settembre a Bergamo ritorna la “Festa della Madonna della Castagna ”. Un luogo dove mangiare bene e in compagnia, immersi nel verde dei boschi della cittĂ lontano dal caldo estivo. NovitĂ di quest’anno: sarĂ attivo anche il servizio di pizzeria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Feste, burattini, zumba e ballo liscio: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

In questa notizia si parla di: Bergamo Feste Burattini Zumba

Tante feste, Titizé e Festival pianistico: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Scopri cosa fare stasera a Bergamo e provincia! Approfitta di un ricco programma: feste e sagre tradizionali, lo spettacolo “Titizé – A Venetian dream” al Teatro Donizetti, concerti al Teatro Sociale per il Festival Pianistico e un omaggio ai Nomadi a San Pellegrino Terme.

A Bergamo carnevale tra musei, laboratori e burattini - in vista dell’imminente apertura del nuovo Museo dei Burattini, proponendo tre spettacoli che sapranno certamente ...

Laboratori, burattini e mascherine Ecco il Carnevale di Bergamo - 30 per concludere il pomeriggio in allegria ecco Il circo dei burattini, spettacolo di burattini in Sala Curò.

Carnevale Bergamo 2025: tutte le sfilate, le feste e gli spettacoli in città e nei paesi - Il ricavato sarà devoluto all’Associazione sportiva dilettantistica disabili visivi Omero Bergamo.