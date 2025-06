Festa Marina Militare Mattarella a Genova | Vespucci orgoglio per tutti

In occasione della Giornata della Marina, Genova si è riempita di orgoglio e ammirazione per la storica nave Vespucci, simbolo di eccellenza e tradizione italiana. Il Presidente Mattarella ha sottolineato il valore di questa imbarcazione, affermando che rappresenta un motivo di grande fierezza per tutta l’Italia. Un evento che rafforza il legame tra nazione e mare, celebrando il coraggio e l’unità delle forze militari.

“La nave Vespucci è motivo di orgoglio per tutti”, ha detto il Presidente Mattarella a Genova, in occasione della Giornata della Marina. Servizio di Andrea Domaschio. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Festa Marina Militare, Mattarella a Genova: “Vespucci orgoglio per tutti”

In questa notizia si parla di: marina - mattarella - genova - vespucci

Giornata della Marina al Porto Antico con le Frecce Tricolori e l'Amerigo Vespucci alla presenza del Presidente Mattarella - Il porto antico di Genova si trasforma in un palcoscenico di emozioni e orgoglio nazionale, ospitando la Giornata della Marina Militare.

?Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella a #Genova alla cerimonia di ritorno della Nave Amerigo #Vespucci, in occasione della Festa della #MarinaMilitare Il Capo dello Stato, a bordo di un mezzo navale, ha ricevuto il saluto alla voce da pa Partecipa alla discussione

#10giugno #GiornatadellaMarina Il Presidente Mattarella a Genova. “I rischi globali ci chiedono di rafforzare l'Europa per essere protagonisti”. La nave Vespucci conclude il giro del mondo durato due anni Di @Valerusso39 #GR1 @ItalianNavy Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Festa della Marina Militare: Mattarella a Genova per il ritorno della Vespucci; Genova celebra l’Amerigo Vespucci al termine del suo viaggio intorno al mondo; Amerigo Vespucci, Mattarella a Genova per la tappa finale del tour mondiale.

L’Amerigo Vespucci a Genova, Mattarella all’equipaggio: “Avete portato l’Italia nel mondo”. Show delle Frecce Tricolori - La giornata della Marina Militare e del ritorno della nave scuola dopo il tour mondiale.

Mattarella a Genova per la Festa della Marina, il passaggio delle Frecce tricolori - (Agenzia Vista) Genova, 10 giugno 2025 È stata celebrata a Genova, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, la Giornata della Mari ...

Mattarella a Genova accolto da bambini che sventolano tricolore, poi gli onori militari con Crosetto - (Agenzia Vista) Genova, 10 giugno 2025 Festa della Marina Miliare: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito, a Genova, al ritorno della Nave Scuola Amerigo Vespucci, che ha conclu ...