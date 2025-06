Festa della Marina militare con la Amerigo Vespucci a Genova Meloni | Orgogliosi di voi

In un giorno di grande festa a Genova, l’Italia ha riscoperto il suo spirito marittimo con la celebrazione della Giornata della Marina Militare e il ritorno dell’iconica Amerigo Vespucci. Un simbolo di orgoglio e tradizione che attraversa ogni mare e continente, portando la nostra nazione al centro del mondo sotto il tricolore. Meloni e tutti noi siamo fieri di questa testimonianza di forza e passione per il mare.

L’Italia si è affacciata al mare con l’ orgoglio di chi non ha mai distolto lo sguardo dall’orizzonte. Lo ha fatto a Genova, nel giorno della Giornata della Marina Militare, celebrando il ritorno in patria della nave Amerigo Vespucci al termine di una traversata che ha toccato cinque continenti, 32 Paesi, 53 porti. Una mappa di fatica e orgoglio che ha riportato la Nazione al centro del mondo, sotto il segno del tricolore. Marina Militare: 164 anni di storia. Ma non è la ricorrenza di un’istituzione a far vibrare le corde della memoria: è la memoria stessa a salpare ogni anno dal porto della storia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it