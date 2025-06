Festa a cinque stelle tra musica e moda

Un’elegante fusion tra musica, moda e mare ha preso vita nella splendida cornice della terrazza della Spiaggia, il rinomato stabilimento balneare cinque stelle di Cesenatico. In questa cornice esclusiva, l’arte si sposa con il buon gusto, creando un’atmosfera unica tra passioni e tendenze. Il primo appuntamento, con il noto barman Lillo, ha dato il via a una rassegna che promette di incantare e sorprendere gli ospiti, consolidando il ruolo di Cesenatico come palcoscenico di eccellenza.

E’ stata lanciata con successo la nuova rassegna di eventi che si tiene nella terrazza della Spiaggia, lo stabilimento balneare della famiglia Batani prospiciente il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, l’unico cinque stelle della provincia di Forlì-Cesena. In quello che è uno scorcio unico della grande bellezza romagnola, l’arte incontra il buon gusto, le passioni e la moda. Nel primo appuntamento il protagonista è stato il noto barman Lillo Criscimanna, un professionista di livello internazionale, che per l’occasione ha proposto due distillati di sua creazione, che sono il Faraglioni Coco Gin (un prodotto secco ed agrumato, per celebrare il mare e la natura della Sicilia, composto da botaniche di pregio, tra cui Ginepro, Cardamomo, Mirto, agrumi siciliani e mandorla), ed il Faraglioni Premium Gin "Limited Edition", realizzato con alcol di cereali di alta qualità e otto botaniche selezionate, per un viaggio sensoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa a cinque stelle tra musica e moda

