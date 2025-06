Ferrara terza in regione per affluenze turistiche Fornasini | Non più una meta di passaggio

Ferrara si conferma una meta di successo, posizionandosi al terzo posto in regione per affluenze turistiche nel periodo gennaio-aprile 2025. La città non è più solo una tappa di passaggio, ma una destinazione apprezzata e in crescita, con numeri positivi che testimoniano il suo crescente appeal. Una nota dal Comune evidenzia inoltre un incremento degli stranieri che scelgono Ferrara come meta di viaggio, sottolineando il suo ruolo di attrazione internazionale.

Altri dati "positivi nell'ambito del turismo a Ferrara, città che si attesta come terza in Regione tra i capoluoghi di Provincia per aumento di affluenze turistiche nel periodo gennaio-aprile 2025". Una nota proveniente dal Comune ha riportato che "crescono inoltre gli stranieri che scelgono come. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Ferrara terza in regione per affluenze turistiche, Fornasini: "Non più una meta di passaggio"

Ne parlano su altre fonti

DATI TURISMO, FERRARA TERZA IN REGIONE PER AUMENTO DI AFFLUENZE TURISTICHE. CRESCONO GLI STRANIERI CHE SCELGONO LA CITTÀ ESTENSE; Referendum: M. Meloni, 'Pd presenta Ddl per firme a quota 800mila e quorum in percentuale'; Referendum: Nardella, 'no resa dei conti, ripartiamo da quei 14 mln'.

Turismo, Ferrara terza in regione per aumento di affluenze - Ferrara Altri dati positivi nell’ambito del turismo a Ferrara, città che si attesta come terza in Regione tra i capoluoghi di Provincia per aumento di affluenze turistiche nel periodo gennaio-

Droga, salgono i morti per overdose Ferrara terza in regione per decessi - al terzo posto in Emilia Romagna) e che ha portato al sequestro del 2,36 per cento della sostanza stupefacente recuperata in tutta la regione, che ...