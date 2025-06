Ferrara | fotografa e insulta i vigili con l’autovelox poi scappa contromano Denunciato

Un episodio che ha suscitato scalpore a Ferrara: un uomo, sorpresa durante un controllo di velocità, non si è di certo arreso alla semplice multa. La sua reazione ha superato ogni limite, culminando in insulti ai vigili e una fuga contromano. Un gesto sconsiderato che ha portato alla sua immediata denuncia. Ma come si è arrivati a questa scena incredibile? Scopriamolo insieme.

Lo scorso 5 Maggio 2025, sul raccordo Autostradale Ferrara- Porto Garibaldi, un uomo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale ed interruzione di servizio pubblico. Gli agenti della Polizia Locale si trovavano sul luogo per effettuare un servizio di controllo della velocità con l'autovelox. Ad un certo punto, il cinquantacinquenne ha parcheggiato la sua.

