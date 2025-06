Fermate dell' Amat soppresse in via Lanza di Scalea Mancuso | Si rimuovano le pensiline

Le fermate AMAT soppresse in via Lanza di Scalea e via Principe di Scalea sollevano alcune criticità, tra cui la presenza delle pensiline ormai inutilizzate. Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe Mancuso (Noi Moderati), ha formalmente chiesto all’azienda di rimuoverle, evidenziando che queste strutture, ormai non più funzionali, rappresentano un problema di decoro urbano e sicurezza. È giunto il momento di intervenire per ridare ordine e sicurezza alle aree interessate.

