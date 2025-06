Fenomeno Suwarso | da Fabregas al mercato XL così il Como diventa un brand

Il fenomeno Suwarso trasforma il Como da semplice squadra a un vero e proprio brand globale. Dietro questa ascesa, le visioni e i piani ambiziosi del presidente indonesiano, determinato a portare il club sul palcoscenico internazionale. Sul mercato, l’asticella viene alzata immediatamente, annunciando un futuro ricco di sfide e successi. Un progetto che promette di rivoluzionare il calcio italiano e non solo.

Dietro l’ascesa del club, le idee e i piani del presidente indonesiano che aspira a fare del Como un marchio riconosciuto in tutto il mondo. E sul mercato alza subito l’asticella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fenomeno Suwarso: da Fabregas al mercato XL, così il Como diventa un brand

In questa notizia si parla di: Mercato Como Fenomeno Suwarso

Calciomercato Como: Guerra, agente di Da Cunha: «Mercato? È felice qui, ma se ci saranno richieste…» - Nel calciomercato Como, le parole di Frederic Guerra, agente di Lucas Da Cunha, sollevano interrogativi sul futuro del talento.

Su questo argomento da altre fonti

Fenomeno Suwarso: da Fabregas al mercato XL, il Como diventa un brand; I post di Suwarso dividono i tifosi; Il “Fenomeno Como”: Gué, i vip in tribuna, il turismo del calcio, i concerti prima della partita. La società :….

Como, Suwarso: “Ogni giocatore è stato scelto con un obiettivo preciso” - Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla progettualità del club e sugli obiettivi a lungo termine della società.

Como, Suwarso gela l'Inter: "Comunicato a Marotta il no per Fabregas. Cesc non ha mai chiesto di andarsene" - La parola fine sulla possibilità di vedere l`allenatore spagnolo sedersi.

Suwarso, il presidente del Como: «Il progetto del club è lungo e ruota attorno a Fabregas» - Suwarso, le parole del presidente del Como sul futuro di Cesc Fabregas: le ultime Mirwan Suwarso, attuale presidente del Como, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle speculazio ...