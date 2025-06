Femminicidio di Anna Scala ergastolo all’ex Salvatore Ferraiuolo La figlia | Vorrei abbracciarla un’ultima volta

Il dolore per la perdita di Anna Scala, vittima di un atroce femminicidio, scuote la comunità e l'intera nazione. La condanna all’ergastolo di Salvatore Ferraiuolo, riconosciuta per crudeltà e violenza, rappresenta un passo importante verso giustizia. Tuttavia, nulla potrà colmare il vuoto lasciato da una vita spezzata così brutalmente. La speranza ora è che questa tragedia porti a una maggiore consapevolezza e prevenzione contro la violenza di genere.

Condananto all'ergastolo Salvatore Ferraiuolo per l'omicidio della ex, Anna Scala, uccisa a coltellate a Piano di Sorrento (Napoli); riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Anna Scala, uccisa dall’ex e poi lasciata nel bagagliaio di un’auto: chiesto l’ergastolo per Salvatore Ferraiuolo - Anna Scala, 56 anni, è stata brutalmente uccisa a Piano di Sorrento il 17 agosto 2023 con 17 coltellate, e il suo ex compagno, Salvatore Ferraiuolo, è stato arrestato e ha confessato.

