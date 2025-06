Fefé De Giorgi | Aumentare l’intesa gli occhi degli esordienti brillano Obiettivo finali di Nations League

Il ct Fefé De Giorgi prepara con entusiasmo la Nazionale Italiana di volley maschile alla sfida di domani contro la Bulgaria, un passo fondamentale nel cammino verso la Final Eight della Nations League. Con gli occhi degli esordienti che brillano di gioia e determinazione, gli azzurri sono pronti a dimostrare il loro valore in questa prestigiosa competizione internazionale. La vittoria di domani potrebbe segnare l’inizio di un’avventura memorabile per il volley italiano.

Giornata di vigilia per la Nazionale Italiana di volley maschile, che mercoledì 11 giugno (ore 17.00) affronterà la Bulgaria nella partita d'esordio della Nations League. Gli azzurri scenderanno in campo a Quebec City (Canada) con l'obiettivo di conquistare il primo successo nella fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale itinerante e compiere un primo passo importante verso la qualificazione alla Final Eight. Il CT Fefé De Giorgi ha fatto un punto della situazione: " Il nostro obiettivo è il miglioramento continuo. Rispetto allo scorso anno, abbiamo giocato qualche amichevole in più.