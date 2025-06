Federico Cigarini alla guida del Barcellona Pozzo di Gotto in attesa del ripescaggio in Serie B

Federico Cigarini, stimato coach reggiano e ex playmaker di talento, si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera. Dopo aver guidato la Viola Reggio Calabria in Serie B, il 45enne è ora alla guida del Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa del ripescaggio in Serie B. Un’occasione che promette grandi emozioni e successi futuri, continuando a dimostrare che la passione e la determinazione sono le vere chiavi del successo.

Una nuova e importante esperienza professionale per Federico Cigarini (nella foto), stimato coach reggiano che dopo aver guidato la gloriosa Viola Reggio Calabria due stagioni fa in Serie B, nella prossima sarĂ al timone del Barcellona Pozzo di Gotto (Barcellona Basket 4.0) che è in attesa del ripescaggio (sempre in B). Il 45enne tecnico – ex playmaker di ottimo livello tra C e B – aveva iniziato la propria carriera in panchina nel 2009 come assistente in Under 15, Under 17 e Under 19 Eccellenza alla Pallacanestro Reggiana arrivando, con quest’ultimo gruppo, fino al terzo posto delle finali nazionali e curando anche da vicino lo sviluppo di atleti come Riccardo Cervi e Ojars Silins. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Federico Cigarini alla guida del Barcellona Pozzo di Gotto in attesa del ripescaggio in Serie B

