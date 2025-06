Federico Buffa al Teatro Filarmonico di Verona per uno spettacolo dedicato alla leggenda del basket Kobe Bryant

Federico Buffa torna sul palco del Teatro Filarmonico di Verona con uno spettacolo imperdibile dedicato a Kobe Bryant, la leggenda del basket che ha ispirato generazioni. Martedì 21 aprile 2026, alle ore 21 al Teatro Nuovo, la sua narrazione coinvolgente e ricca di aneddoti ci guiderà nel cuore della vita e delle imprese di Bryant, rivelando il suo spirito indomabile e il suo lascito eterno nel mondo dello sport. Un evento da non perdere per gli appassionati e non solo.

Federico Buffa torna a teatro con uno spettacolo dedicato a Kobe Bryant, una delle piĂą grandi leggende del basket. L'appuntamento da non perdere a Verona è per martedì 21 aprile 2026 al Teatro Nuovo, ore 21. Attraverso una narrazione avvincente, ricca di aneddoti e spunti di riflessione, racconta.

