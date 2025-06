Federica Testa l’ultimo saluto alla donna morta in un incidente Proclamato il lutto cittadino

Una notizia che ha profondamente scosso la comunità di Maenza, unita nel dolore e nel ricordo di Federica Testa, una giovane donna amata e stimata da tutti. La triste perdita di Federica ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l’aveva conosciuta, e oggi, durante i funerali, il paese si stringe in un commosso saluto. Il lutto cittadino rappresenta un gesto di rispetto e solidarietà, testimoniando la vicinanza di tutta la collettività in questo momento di dolore.

Maenza si prepara dare il suo ultimo saluto a Federica Testa, la giovane mamma di 36 anni che ha perso la vita nell'incidente sull'Appia a Borgo Faiti lo scorso giovedì 5 giugno. E nel giorno dei funerali il Comune di Maenza ha deciso di proclamare il lutto cittadino.

Domani i funerali di Federica, la giovane mamma di due bimbi piccoli morta in un tragico incidente stradale lungo l'Appia il 5 Giugno; Oggi i funerali di Federico Regni, morto a 25 anni in un incidente stradale sulla Castrense; Cori, una folla commossa per l'ultimo saluto a Christian e Alice.

Federica Testa morta in un incidente: Maenza in lutto, rinviata la Sagra delle ciliegie - Il cordoglio del Comune che ha deciso di non far celebrare l’atteso evento in programma nel centro sui Monti Lepini in questi giorni ...