Federica Pellegrini, simbolo di eccellenza e passione, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di molti. Ricordare i suoi momenti più emozionanti, come il leggendario 232, significa rivivere l'essenza di una carriera straordinaria. La sua dedizione e il suo talento hanno elevato lo sport italiano nel panorama internazionale, ispirando generazioni di atleti e appassionati. Lei che ha avuto una carriera lunga e piena di successi, continua a essere un'icona di sport e virtù.

Federica Pellegrini ha voluto ricordare l'emozionante memoria che pe rlei è assolutamente indelebile: è stato davvero emozionante. Federica Pellegrini è stata una grandissima campionessa. Nuotatrice di calibro internazionale, è diventata famosa per il suo enorme talento e la grande capacità che ha avuto di rendere grande lo sport italiano nel mondo, e proprio per questo ancora oggi viene celebrata. Lei che ha avuto una carriera lunga e piena di successi, ma anche delusioni che per uno sportivo sono fondamentali per crescere e migliorare, da diversi anni ha appeso cuffia e occhialini al chiodo, adesso continua a far parlare di sé per il suo delicato ruolo nel comitato olimpico internazionale.