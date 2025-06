Fede e musica Mastalla pronto a incantare

fede e musica mastalla pronto a incantare. Il violinista della Scala di Milano Antonio Mastalli in concerto a Lecco giovedì sera, nella chiesa di Santa Marta in via Don Antonio Mascari, tra le più antiche della città, con musiche di Bach, Ysaye e Kreisler. E’ il concerto “In sono chordae“, un viaggio nella religiosità della musica contemplata in una scelta di capolavori per violino solista. Antonio, violinista dell’ Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, ha conquistato il pubblico internazionale con la sua sensibilità e maestria, offrendo un’esperienza unica

Il violinista della Scala di Milano Antonio Mastalli in concerto a Lecco giovedì sera, nella chiesa di Santa Marta in via Don Antonio Mascari, tra le più antiche della città, con musiche di Bach, Ysaye e Kreisler. E' il concerto "In sono chordae", un viaggio nella religiosità della musica contemplata in una scelta di capolavori per violino solista. Antonio, violinista dell' Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, ha ottenuto premi in concorsi nazionali ed internazionali. Ha inciso anche per case discografiche e per riviste musicali. L'ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti.

