Febbre alta e diarrea malori a raffica dopo la serata nel locale | c' è un sospetto sulla causa

Una serata di festa si è trasformata in un incubo per decine di giovani dopo un evento nel locale C 232 di Reggio Emilia. Dopo la serata inaugurale, circa 25 ragazzi hanno accusato febbre alta, diarrea e malori improvvisi, suscitando sospetti sulla causa. Un episodio che solleva dubbi e preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli eventi pubblici e alla tutela della salute dei partecipanti. Ora, le autorità indagano per fare luce su quanto accaduto e prevenire future emergenze.

Una festa che avrebbe dovuto segnare l’inizio dell’estate si è trasformata in un incubo per decine di giovani. Circa 25 ragazzi, tra i circa 1.500 presenti sabato 7 giugno alla serata inaugurale in una discoteca in provincia di Reggio Emilia, hanno manifestato gravi sintomi gastrointestinali già. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Febbre alta e diarrea, malori a raffica dopo la serata nel locale: c'è un sospetto sulla causa

Altre fonti ne stanno dando notizia

Febbre alta e diarrea, malori a raffica dopo la serata nel locale: c'è un sospetto sulla causa; Intossicazione alimentare, malori a raffica dopo la discoteca: 25 in ospedale; Serata in discoteca finisce all’ospedale: 25 ragazzi intossicati.

Febbre alta e diarrea, malori a raffica dopo la serata nel locale: c'è un sospetto sulla causa - Secondo quanto riferito da fonti sanitarie e confermato dallo stesso gestore del locale, Enrico Bolondi, il ghiaccio quest’anno non è stato prodotto internamente ma acquistato da un fornitore esterno.

Serata in discoteca finisce all’ospedale: 25 ragazzi intossicati - Una festa d’apertura affollatissima si è conclusa con un sospetto caso di intossicazione alimentare collettiva.

Bologna, contagiata alle Serre dei Giardini: «Febbre alta e malesseri come una mia amica, diagnosi di polmonite batterica. Sospetti? La macchina del fumo» - La notte è stato un inferno: brividi, diarrea, vomito».