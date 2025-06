Fdi inchioda Schlein | Hai perso come un anno fa la data maledetta

Elly Schlein sembra ancora incapace di accettare la sconfitta del referendum, tentando di mascherare la realtà con dichiarazioni ambigue e tentativi di giustificazione. La sua incapacità di riconoscere il risultato, pari a quello di un anno fa, mette in luce una certa resistenza al cambiamento e una difficoltà nel confrontarsi con la verità. La domanda è: quanto questa attitudine influenzerà il futuro politico del nostro Paese?

Elly Schlein non si dà pace. Di fatto non vuole riconoscere la sconfitta del referendum e si arrampica sugli specchi. Basta leggere le sue dichiarazioni per rendersene conto. "Grazie alle oltre 14 milioni di persone che hanno deciso di votare e tutti coloro che si sono mobilitati per far contare il voto dei cittadini. Per noi il vostro voto conta. Peccato per il mancato raggiungimento del quorum, sapevamo che sarebbe stato difficile arrivarci, ma i referendum toccavano questioni che riguardano la vita di milioni di persone ed era giusto spendersi nella campagna al fianco dei promotori, senza tatticismi e senza ambiguità.

