FC 25 si rinnova l’Obiettivo Live | Punti Rush

Preparati a vivere un'altra emozionante sfida con EA Sports FC 25! Il nuovo obiettivo Live, Punti Rush, ti invita a collaborare con i tuoi compagni per completare cinque incarichi settimanali e ottenere premi esclusivi. La sfida si rinnova ogni settimana, mantenendo alta l’attenzione e l’adrenalina. Non perdere questa occasione: inizia il 10 giugno e afferra il tuo premio finale!

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush. Questo obiettivo si rinnova ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush. Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5. Premi finale: 1x 86+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.. Inizio 10 giugno – Scadenza: 17 giugno.   1 –  2.500 Punti Rush. Ottieni 2.500 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x 82+ x7 Rare Gold Player Pack Non scambiab.. 2 – 10.000 Punti Rush. Ottieni 10. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush

