fc 25 sbc tutte le mini sfide tots

Se siete appassionati di EA FC 25 e desiderate massimizzare le vostre possibilità di vincita, questa guida completa alle SBC del TOTS e al warm-up vi accompagnerà passo dopo passo. Dalle sfide più recenti a quelle storiche, scoprirete come ottenere pacchetti esclusivi e migliorare la vostra squadra. Con l'accesso giornaliero e tante strategie, il vostro percorso verso il successo in Ultimate Team sarà più semplice che mai!

Ecco una guida completa dedicata alle SBC legate ai TOTS e ovviamente anche al warm-up disponibili in Ultimate Team su EA FC 25. Qui teniamo conto di tutte le SBC che regalano dei pacchetti non scambiabili. Le sfide sono ordinate dalla più recente alla prima rilasciata. Vi ricordiamo che è attivo anche l’accesso giornaliero dove dovete mettere un bronzo al giorno in una SBC che vi dà subito un 1x 81+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. e poi un pacchetto premio finale se completate il percorso di 5giorni. Sfida TOTS Ultimate 3. Sfide: 1. Ripetibile: NO. Scadenza: 13 giugno. Premio: 1x Mega Pack Non scambiab. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com