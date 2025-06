fc 25 christopher nkunku flashback sbc

Se sei appassionato di FIFA e desideri arricchire la tua rosa con un talento come Christopher Nkunku Flashback, questa è l’occasione che aspettavi! Le SBC di EA Sports FC 25 ti offrono la possibilità di ottenere questo straordinario giocatore completando due sfide semplici e coinvolgenti. Non perdere tempo: il successo è a portata di mano, ma affrettati, termina il 24 giugno!

Nuovo appuntamento con le SBC SCR di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la SBC per avere Christopher Nkunku Flashback. SBC Christopher Nkunku Flashback. Completa questa sfida creazione rosa per ottenere Christopher Nkunku Flashback! Premi non scambiabili. Info: 2 Sfide da completare. Premi finale: 1x Giocatore Flashback Christopher Nkunku Non scambiab.. Termina il 24 giugno. 1 – Chelsea Premio: 1x Small Prime Electrum Players Pack Requisiti: Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Chelsea: min 1 giocatore. Valutazione squadra minima: 86.