Fazzini e non solo | le manovre a centrocampo della nuova Lazio di Sarri

Fazzini e non solo: le manovre a centrocampo della nuova Lazio di Sarri stanno prendendo forma. Jacopo Fazzini e Giovanni Fabbian emergono come i principali obiettivi del DS Fabiani, pronti a rinvigorire una squadra desiderosa di rilancio. Questi giovani talenti italiani rappresentano la strategia di Sarri per riportare i biancocelesti ai vertici. La stagione si preannuncia ricca di novità e aspettative emozionanti.

