Fassi Gru Victor Gottardi è il nuovo amministratore delegato

Victor Gottardi, nuovo amministratore delegato di Fassi Gru, porta con sé un bagaglio di competenze acquisite in prestigiose realtà industriali come Arag e Interpump. Ingegnere e leader esperto, si prepara a guidare l’azienda italiana verso nuovi traguardi, affiancando Giovanni Fassi e consolidando la posizione di Fassi Gru come protagonista mondiale nel settore delle gru idrauliche. La sfida è aperta: il futuro promette innovazione e crescita.

È Victor Gottardi il nuovo amministratore delegato di Fassi Gru. Con alle spalle una lunga esperienza in realtà industriali come Arag e Interpump, il manager assume la guida dell'azienda italiana leader nella produzione di gru idrauliche. Ingegnere e manager di lungo corso, come Ceo affiancherà Giovanni Fassi, già presidente di Fassi Gru e amministratore delegato di Fassi Group, realtà partecipata al 70% dal Fondo Investindustrial che può contare su oltre 1.800 dipendenti e un fatturato che nel 2024 ha superato i 500 milioni di euro. "Sono entusiasta di assumere questo incarico – le sue prime parole -.

