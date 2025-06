Fascismo e antisemitismo un 17enne comasco per due mesi non potrà usare il web

In un'epoca in cui il web rappresenta uno strumento di conoscenza e confronto, un ragazzo di 17 anni di Como si è trovato temporaneamente privato di questa risorsa per due mesi, a causa di contenuti legati a fascismo e antisemitismo. Tre minorenni sono ora indagati per aver diffuso propaganda d'odio e istigato alla violenza razziale, sollevando ancora una volta il tema della lotta contro l'intolleranza e le derive estremistiche tra i giovani.

Tre minorenni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale anche con l'apologia della Shoah. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Fascismo e antisemitismo, un 17enne comasco per due mesi non potrà usare il web

Cosa riportano altre fonti

Fascismo e antisemitismo, 17enne comasco per due mesi non potrà usare web; Fascismo e antisemitismo in rete fra i minorenni, tre indagati; Odio online e apologia della Shoah: indagato minore, due perquisiti.

Fascismo e antisemitismo, un 17enne comasco per due mesi non potrà usare il web - Nel Comasco un 17enne è stato indagato e sottoposto a una misura restrittiva dell'uso del web per due mesi e due altri minorenni sono stati perquisiti, quali promotori di un gruppo finalizzato "alla p ...

Gang di minorenni, nazi fascismo e antisemitismo online: al «capo» 17enne divieto di usare internet per 2 mesi. L'ipotesi dei fondi per delle armi - Diciasettenne italiano, di origine turca e residente nel comasco, indagato per essere "promotore" di una gang dedita alla propaganda d'odio razziale e all'apologia ...

Fascismo e antisemitismo, tre minorenni indagati - Un 17enne è stato indagato e sottoposto a una misura restrittiva dell'uso del web per due mesi dalla Polizia, nel Comasco, e due altri minorenni sono stati perquisiti, quali promotori di un gruppo fin ...