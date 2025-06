Fascicolo disciplinare negato il TAR condanna la scuola a pagare 800 euro di spese legali al dipendente che ha dovuto ricorrere per ottenere i documenti della sua difesa SENTENZA

Quando un dipendente scolastico si trova costretto a rivolgersi al TAR per ottenere il fascicolo disciplinare negato, la giustizia interviene con fermezza. La recente sentenza condanna la scuola a pagare 800 euro di spese legali, riconoscendo il diritto del lavoratore a difendersi con i documenti necessari. Questa decisione sottolinea l'importanza della trasparenza e del rispetto delle normative nel settore scolastico, rafforzando la tutela dei diritti di chi lavora nella scuola.

Ottocento euro di spese legali a carico dell'amministrazione scolastica per aver costretto un dipendente a rivolgersi al TAR pur di ottenere la documentazione necessaria alla propria difesa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

