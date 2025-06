Farmaci equivalenti la Sardegna è fra le regioni che ne consuma di più ma serve abbattere le barriere culturali ancora esistenti

In un contesto in cui la Sardegna si conferma tra le regioni leader nel consumo di farmaci equivalenti, emerge l’urgenza di superare le barriere culturali che ancora frenano la loro piena adozione. La terza tappa della road map ‘Il ruolo sociale del farmaco equivalente’ a Cagliari mira proprio a questa sfida, promuovendo una consapevolezza più profonda e diffusa sui benefici di queste soluzioni terapeutiche. È il momento di cambiare prospettiva e riconoscere il valore dei farmaci equivalenti come pilastri della salute pubblica.

Cagliari, 10 giugno 2025 – Cagliari è la terza tappa della road map 'Il ruolo sociale del farmaco equivalente – Call to action", organizzata da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Teva, che ha l'obiettivo di accrescere la consapevolezza sul ruolo sociale del farmaco equivalente, quale opportunità di cura valida per il

