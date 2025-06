Fango alluvione la docuserie in arrivo su Mediaset Infinity dal 16 giugno

Preparati a rivivere un evento che ha scosso l’Italia: dal 16 giugno su Mediaset Infinity arriva “FANGO – Storia di una alluvione”. Questa docuserie, gratuita e coinvolgente, porta alla luce le immagini e le testimonianze di uno dei disastri climatici più devastanti degli ultimi anni. Un racconto toccante eessenziale per comprendere l’impatto di quel calamitoso episodio sull’Emilia Romagna e oltre. Non perdere questa opportunità di approfondimento e consapevolezza.

la docuserie “fango – storia di una alluvione” approda su mediaset infinity. Dal 16 giugno 2025, sarà possibile seguire gratuitamente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity la nuova produzione documentaristica intitolata “FANGO – Storia di una alluvione”. Questa serie offre un’analisi approfondita e toccante di uno dei disastri climatici più gravi nella storia recente italiana, l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel 2023. contesto e importanza della docuserie. La serie si focalizza sulla devastante inondazione avvenuta il 16 maggio 2023, quando oltre venti corsi d’acqua dell’Emilia-Romagna esondarono causando danni ingenti e numerose vittime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Fango alluvione, la docuserie in arrivo su Mediaset Infinity dal 16 giugno

