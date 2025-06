Famiglia di turisti derubata del cellulare in piazza Brà | fermato 28enne e trovato in possesso di hashish

Nella mattinata di domenica 8 giugno, i carabinieri di Verona hanno messo fine a un episodio inquietante in piazza BR224, dove una famiglia di turisti è stata derubata del cellulare da due uomini sospettati. Dopo un rapido intervento, è stato fermato un 28enne, trovato in possesso di hashish e ritenuto responsabile dell’episodio. La scoperta ha portato all’arresto e alla tutela dei visitatori, dimostrando la costante attenzione delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza urbana.

