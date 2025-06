Falso profilo whatsapp con la foto del sindaco | Non rispondete è una truffa

Attenzione: è emerso un falso profilo WhatsApp con la foto e il nome del sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi. Si tratta di una truffa che mette in atto una sostituzione di persona, mettendo a rischio i cittadini. Il primo cittadino ha già denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Ricordate: mai rispondere o condividere dati con profili sospetti per evitare di cadere nelle trappole online.

Un profilo whatsapp che sembra essere quello del sindaco, con tanto di nome e foto, ma è un fake. Vittima della sostituzione di persona il primo cittadino di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi che ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. “Ho scoperto che qualcuno si è sostituito alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Falso profilo whatsapp con la foto del sindaco: "Non rispondete, è una truffa"

In questa notizia si parla di: profilo - whatsapp - sindaco - falso

