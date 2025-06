False comunicazioni dei carabinieri sull' avvio di una inchiesta | la nuova truffa online

Attenzione a una nuova truffa online: false comunicazioni dei Carabinieri che segnalano un'inesistente inchiesta per "utilizzo improprio della rete". La Polizia Postale mette in guardia: si tratta di una campagna di phishing volta a ingannare gli utenti con false convocazioni giudiziarie a firma del "Comando Carabinieri". Restate vigili e informati per proteggere i vostri dati e la vostra sicurezza digitale.

False comunicazioni dei carabinieri su una (inesistente) inchiesta per "utilizzo improprio della rete". √Č questa la nuova truffa segnalata dalla polizia postale: "√Č in corso una campagna di phishing riguardante false convocazioni giudiziarie a firma 'Comando Carabinieri per la tutela. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ¬© Novaratoday.it - False comunicazioni dei carabinieri sull'avvio di una inchiesta: la nuova truffa online

