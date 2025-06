Fagnani Inchioda Bossetti | La Domanda Perfetta a Belve Crime!

Momenti più intensi della televisione italiana, Francesca Fagnani sfida Massimo Bossetti come mai prima d’ora. Con domande taglienti e senza compromessi, la giornalista mette in luce le contraddizioni di un caso che ha diviso l’Italia. Un’intervista da brividi, che svela i segreti nascosti dietro il Dna, le condanne e le ombre di un processo ancora aperto. Ma qual è stata proprio la domanda che ha lasciato tutti senza fiato?

Francesca Fagnani è tornata a colpire. Questa volta si è spinta dentro le mura di un carcere per un'intervista esplosiva: faccia a faccia con Massimo Bossetti, il muratore di Mapello, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. È uno degli appuntamenti più scottanti di Belve Crime, lo spin-off dal sapore cupo del celebre show di Rai Due. Il confronto è serrato, teso, quasi brutale. La giornalista incalza, incastra, non molla.

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

