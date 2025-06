Fabrizio Schedoni | il cuore modenese che batte a Rio per l' Italia

Fabrizio Schedoni, il cuore modenese che batte forte a Rio per l’Italia, vive tra due mondi: il calore della sua terra e l’energia della sua nuova casa brasiliana. Da anni, porta con sé la passione e l’orgoglio italiano, facendo da ponte tra due culture. La sua storia è un tributo alla forza della passione sportiva e alla capacità di mantenere vivo il legame con le radici, ovunque si trovi.

Vive ormai da un paio d'anni a Rio de Janeiro, ma il suo cuore rimane leto all'Italia e soprattutto a Modena. "Forse sono l'unico tifoso italiano qua dentro, ma tengo ben stretta la mia bandiera e ne vado orgoglioso, una grande emozione vedere l'Italia vincere qui, in quella che è la mia nuova patria". Fabrizio 'Gazza' Schedoni, storico leader della curva del PalaPanini, prima presidente di Torcida Gialloblù e poi fondatore dell'ultimo gruppo, gli Irriducibili Gialloblu, era in prima fila domenica mattina al Maracanazinho per Italia-Brasile di Vnl femminile. "Conosco da tempo Zé Roberto, il ct della Nazionale brasiliana femminile, e mi ha fatto il regalo di due biglietti per la partita, non potevo mancare", racconta.

