fabio pivanti si dimette da direttore sportivo della centese per divergenze tecniche

Fabio Pivanti, figura di spicco nel mondo sportivo, si congeda dalla Centese con un gesto di grande maturità e rispetto. La sua decisione di dimettersi, presa in modo sereno e ponderato, riflette la volontà di mettere al primo posto il bene della società. Con un saluto sentito, Pivanti lascia un segno indelebile e apre un nuovo capitolo, mantenendo vivo il desiderio di contribuire al calcio con passione e dedizione.

La Centese rende noto che Fabio Pivanti ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore sportivo. La decisione, maturata in un clima di assoluta serenità, è legata a una diversità di vedute con l’attuale guida tecnica della prima squadra, in particolare su aspetti tecnici e sportivi. Un passo indietro, dunque, compiuto con responsabilità e nel solo interesse del bene della società. Fabio Pivanti ha voluto salutare così l’ambiente biancoazzurro: "Lascio il mio incarico da direttore sportivo con grande serenità. Ritengo che, in questo momento, un passo indietro sia il gesto più giusto per il bene della Centese, società che porto nel cuore e con la quale ho condiviso due anni intensi, ricchi di esperienze umane e sportive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net