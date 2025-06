Fabio Grosso | Nuovo Inizio con il Sassuolo in Serie A

con il Sassuolo, ma non con l’inesperienza. Dopo un passato da campione e una breve avventura in panchina, Fabio Grosso si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella massima serie italiana, dimostrando che anche le sfide più rischiose possono portare a grandi successi. Con entusiasmo e determinazione, il tecnico si appresta a guidare i neroverdi verso nuovi traguardi, pronto a dimostrare tutto il suo valore.

Non è un debuttante, il Fabio Grosso che si affaccia alla serie A, ma quasi. Nel senso che il tecnico del Sassuolo, nella massima serie, ha all'attivo appena tre panchine, tra il novembre e il dicembre del 2019. Venne chiamato dal Brescia al posto di Eugenio Corini, ma nel giro di tre gare – tre sconfitte subite – venne esonerato in favore del suo predecessore. A dire che si tratta della prima volta, in carriera, che Grosso comincia la stagione nella massima serie dall'inizio, ma anche a suggerire come, visto il tourbillon delle venti panchine cui stanno lavorando le dirigenze della massima serie, cominciare dall'inizio, e da una squadra, un gruppo e un ambiente che conosce potrebbe rappresentare un vantaggio nei confronti di altri colleghi che la loro avventura la cominciano da una squadra e da un ambiente nuovo.

