Fabio e Veronica protagonisti degli Special Olympics

Fabio e Veronica, due talentuosi atleti di Gualdo Tadino, hanno brillato agli Special Olympics Italia, portando a casa medaglie d’oro e d’argento in diverse discipline. Le loro vittorie sono il risultato di dedizione, sacrificio e passione, esempio di come il coraggio possa superare ogni ostacolo. Con grande soddisfazione di preparatori, allenatori e amici, il loro successo rappresenta un'importante fonte di ispirazione per tutta la comunità.

GUALDO TADINO - Fabio Venarucci e Veronica Rossi sono stati protagonisti assoluti agli Special Olympics Italia: Fabio ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 metri e quella d’argento nei 400 metri; Veronica si è aggiudicata due medaglie d’oro nei 100 e 200 metri. Per i due ragazzi, gualdesi doc, è stato un autentico trionfo, giusto premio per l’impegno profuso. Con grande soddisfazione di preparatori, allenatori e tecnici, degli amici e di tanti che credono nei valori positivi dello sport. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha detto: "Lo sport è uno strumento potente e concreto per sensibilizzare il mondo, promuovendo una cultura dell’inclusione che educa al rispetto, alla comprensione e alla valorizzazione delle diversità in tutte le sue forme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fabio e Veronica protagonisti degli “Special Olympics“

In questa notizia si parla di: Fabio Veronica Protagonisti Special

Fabio e Veronica protagonisti degli “Special Olympics“; Special Olympics, medaglie e speranze mondiali per Fabio Venarucci e Veronica Rossi ai Play the Games; Orgoglio sportivo gualdese per Pizzicata Basket Gualdo.

Special Olympics invernali, un'emozione con 593 atleti protagonisti - Con il giuramento di Fabio, uno dei 593 atleti protagonisti, è iniziato il conto alla rovescia per gli Special Olympics 2024.

Grande Fratello 13: Fabio e Veronica new entry, Michele e Modestina in nomination - Due le new entry: Fabio di Roma e Veronica, la hostess che ha lavorato ...